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RUONIA достигла 13,85%, RUSFAR ON RUB — 13,76%

RUONIA достигла 13,85%, RUSFAR ON RUB — 13,76%

RUONIA, влияющая на купоны биржевых облигаций-флоатеров, достигла 13,85%, в то время как ставка RUSFAR ON RUB поднялась до 13,76%.

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