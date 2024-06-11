Ветеран НБА Баркли нецензурно прокомментировал выступления Бобровского

Член Зала славы баскетбола и экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением об игре российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
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