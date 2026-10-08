Аккумуляторы стали мощнее на 80% без изменения химии — учёные просто добавили внутрь металл

Испанские ученые предложили необычную архитектуру цинк-воздушных аккумуляторов Международная группа исследователей разработала способ повысить мощность аккумуляторов до 80% без изменения их основного химического состава.
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