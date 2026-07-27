В России разработали новый вид термостойкой резины

Ученые Волжского филиала Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новый вид резины, способной поглощать тепло и защищать конструкции от перегрева при работе в условиях экстремально высоких температур.
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