В Сбере и ВТБ рассказали о спросе тамбовчан на валюту после введения санкций

Мосбиржа после введения США санкций с 13 июня прекратила торги с долларом и евро. Официальные курсы к рублю Центробанк теперь определяет по данным банковской отчетности и сведений от цифровых платформ внебиржевых торгов.
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