Гарбузов: по программе МПТ в Москве создадут 50 промышленных объектов

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) активно способствует развитию производственной инфраструктуры в различных районах Москвы, делая промышленный сектор более привлекательным для частных инвесторов.
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