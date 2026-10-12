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Аргументы и Факты

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Гарбузов: по программе МПТ в Москве создадут 50 промышленных объектов

Гарбузов: по программе МПТ в Москве создадут 50 промышленных объектов

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) активно способствует развитию производственной инфраструктуры в различных районах Москвы, делая промышленный сектор более привлекательным для частных инвесторов.

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