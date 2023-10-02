В обокраденном доме в Сольцах вор плотно позавтракал, а из другого украл иконы

Солецкий районный суд вынес обвинительный приговор 41-летнему ранее четырежды судимому за имущественные преступления жителю райцентра Григорию Алексееву, задержанному сотрудниками полиции после совершения двух краж из чужих домов в Сольцах.
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