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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик впечатлил «Лейкерс» во время собеседования, но договоренности пока нет (Чарания)

По информации инсайдера Шэмса Чарании, кандидат на вакантный пост произвел впечатление на руководство «озерников» во время собеседования, но договоренности между сторонами пока нет.

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