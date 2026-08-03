15 задачек, которые проверят не знания, а умение мыслить

Перед вами не контрольная по математике и не экзамен, где нужно вспоминать сложные формулы. Эти задачки проверяют совсем другое — внимательность, логику и умение взглянуть на вопрос с неожиданной стороны.
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