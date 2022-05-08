Наш потерянный мир

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Почему НАТО – «бумажный тигр», и как ее разрушить

Почему НАТО – «бумажный тигр», и как ее разрушить

Если проанализировать западную прессу последних двух месяцев, то самым часто упоминавшимся документом в ней станет договор о НАТО, а точнее его пятая статья.

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