Почему НАТО – «бумажный тигр», и как ее разрушить

Если проанализировать западную прессу последних двух месяцев, то самым часто упоминавшимся документом в ней станет договор о НАТО, а точнее его пятая статья.
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