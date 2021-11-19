Дембеле и Педри не сыграют с «Эспаньолом». Хавбеки «Барсы» восстанавливаются от травм

Полузащитники «Барселоны» Педри и Усман Дембеле не сыграют в матче Ла Лиги с «Эспаньолом». Оба футболиста пропустили тренировку в четверг и продолжат восстановление от травм.

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