Русские показали "невидимый" танк. "Взята новая высота"

Interia: российские военные сделали танк Т-62 невидимым для дронов © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ То, что сделали военные из Бурятии, поражает, пишет Interia.
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