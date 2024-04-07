Русские показали "невидимый" танк. "Взята новая высота"

Interia: российские военные сделали танк Т-62 невидимым для дронов © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ То, что сделали военные из Бурятии, поражает, пишет Interia.