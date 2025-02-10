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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фиби и ее магия кристаллов в свежем геймплейном трейлере Wuthering Waves Разработч...

Фиби и ее магия кристаллов в свежем геймплейном трейлере Wuthering Waves Разработч...

Фиби и ее магия кристаллов в свежем геймплейном трейлере Wuthering WavesРазработчики Wuthering Waves из китайской компании Kuro Games опубликовали трейлер, демонстрирующий в бою нового резонатора по имени ФибиЧитать дальше → источник.

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