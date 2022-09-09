ФК "Ростов" на три года получил 14 объектов недвижимости

Министерство спорта Ростовской области обратилось в региональную антимонопольную службу. Его представители просили передать футбольному клубу "Ростов" 14 объектов недвижимого и движимого имущества, которые находятся в собственности донского региона.
Министерство спорта Ростовской области обратилось в региональную антимонопольную службу. Его представители просили передать футбольному клубу "Ростов" 14 объектов недвижимого и движимого имущества, которые находятся в собственности донского региона.
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