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ФК "Ростов" на три года получил 14 объектов недвижимости

ФК "Ростов" на три года получил 14 объектов недвижимости

Министерство спорта Ростовской области обратилось в региональную антимонопольную службу. Его представители просили передать футбольному клубу "Ростов" 14 объектов недвижимого и движимого имущества, которые находятся в собственности донского региона.

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