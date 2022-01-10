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Эксперт: Российско-чешские отношения мертвы и останутся таковыми

Вероятнее всего, нынешний низкий уровень отношений России с Чехией сохранится. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

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