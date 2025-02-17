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Царьград

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Актриса Светлана Пермякова рассказала, что помогает ей худеть не голодая

Актриса Светлана Пермякова рассказала, что помогает ей худеть не голодая

Свой подход к здоровью звезда назвала разумным и осознаннымО своей борьбе с лишним весом актриса Светлана Пермякова рассказывала в своём блоге не однажды.

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