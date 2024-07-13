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Васильев: Россия и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

Васильев: Россия и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не раз предлагали НАТО диалог о выстраивании системы безопасности, однако эти предложения не нашли встречного желания.

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