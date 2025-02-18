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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rocksteady ищет сотрудников для создания экшена от третьего лица с открытым миро...

Rocksteady ищет сотрудников для создания экшена от третьего лица с открытым миро...

Rocksteady ищет сотрудников для создания экшена от третьего лица с открытым миром и рукопашными боямиПосле неудачного эксперимента с шутером Suicide Squad: Kill the Justice League студия Rocksteady, похоже, возвращается к привычному формату.

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