Rocksteady ищет сотрудников для создания экшена от третьего лица с открытым миро...

Rocksteady ищет сотрудников для создания экшена от третьего лица с открытым миром и рукопашными боямиПосле неудачного эксперимента с шутером Suicide Squad: Kill the Justice League студия Rocksteady, похоже, возвращается к привычному формату.
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