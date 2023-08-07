Лживые твари: В Японии вспомнили о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но не сказали, кто это сделал
В Хиросиме прошли памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Японии.
Комментарии
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Да никакого шока не было у японцев.Если бы был,то они сразу бы сдались. Просто с 9 по 18 августа советско-монгольско-китайские войска разгромили Квантунскую группировку японских войск. На капитуляцию они согласились только 19 августа,но на Сахалине и островах бои шли до 28 августа.
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