Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который заявил, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство, несмотря на победу красно-белых над петербуржцами (2:0) в матче 5-го тура РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)