Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который заявил, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство, несмотря на победу красно-белых над петербуржцами (2:0) в матче 5-го тура РПЛ.