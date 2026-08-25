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Гасилин — о словах Дивеева про «Спартак»: «Он это сказал на эмоциях. Красно-белые — претенденты на чемпионство»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который заявил, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство, несмотря на победу красно-белых над петербуржцами (2:0) в матче 5-го тура РПЛ.

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