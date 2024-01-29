Валиева перед решением CAS представила в Петербурге номер «С любимыми не расставайтесь»

Сегодня Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу фигуристки. Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в шоу Ильи Авербуха в Петербурге, посвящённом 80-летию снятия блокады Ленинграда.
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