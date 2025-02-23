13 российских тяжелоатлетов заявлены на чемпионат Европы в Кишиневе

В предварительный заявочный список включены Исмаил Гаджибеков (до 55 кг), Зулфат Гараев (до 73 кг), Рамзан Джанхотов (до 81 кг), Егор Климонов (до 96 кг), Георгий Купцов (до 102 кг), Хас-Магомед Балаев (до 109 кг), Артур Бабаян (до 109 кг), Даниил Вагайцев (свыше 109 кг), Регина Шайдуллина (до 45 кг), Елизавета Жаткина (до 49 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 81 кг).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Светлана Журова: «Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с флагом и без каких-либо ограничений»
- Кревязюк об изменении текста гимна в ответ на слова Трампа: «Он меняется, когда того требует момент. Канада – суверенное государство. У нас своя культура, мы сильны»
- Бивол сделал фото с чемпионскими поясами на фоне флагов России и Киргизии
Свежие комментарии