В Иркутске отреставрировали военную технику у Дома офицеров

В Иркутске завершилась реставрация образцов военной техники, экспонировавшихся у Дома офицеров. Техника, включая гаубицы, БТР и военные автомобили, возвращена на обновленную площадку после проведения восстановительных работ.
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