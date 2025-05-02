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Иркутск Сегодня

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В Иркутске отреставрировали военную технику у Дома офицеров

В Иркутске завершилась реставрация образцов военной техники, экспонировавшихся у Дома офицеров. Техника, включая гаубицы, БТР и военные автомобили, возвращена на обновленную площадку после проведения восстановительных работ.

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