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ЕС вводит правило 24 часов для сообщения о киберугрозах — OpenAI, Google и Microsoft требуют от бизнеса того же

ЕС вводит правило 24 часов для сообщения о киберугрозах — OpenAI, Google и Microsoft требуют от бизнеса того же

С 11 сентября Cyber Resilience Act сделает сообщение об активно эксплуатируемых уязвимостях обязательным для производителей цифровых продуктов С 11 сентября в Евросоюзе начнёт действовать требование Cyber Resilience Act: производители цифровых продуктов должны будут сообщать об активно эксплуатируемых уязвимостях и инцидентах.

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