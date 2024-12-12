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Роскачество не проверяло запрещенную в Белоруссии алтайскую гречку

Роскачество не проверяло запрещенную в Белоруссии алтайскую гречку

С 11 декабря в Беларуси действует запрет на гречку алтайского производителя ООО «Вега-инжиниринг».Роскачество пока не проводило исследования гречки, произведённой компанией «Вега-инжиниринг», пишет «Газета.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну вы, баларусы, блин... даёте! Куда то опаздываем?.. И 4 (четыре!!!) минуты для вас - критичны??? Или это просто выпендрёж... на ровном месте?
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16 час.

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