Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Практические занятия ведут опытные мастера-педагоги Стало известно, Сергей Собянин и Владимир Путин приняли участие в открытии инновационной площадки для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево».
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