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The Eurasia Daily news agency

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An ammunition depot exploded in Azerbaijan

An ammunition depot exploded in Azerbaijan

An ammunition depot exploded in Azerbaijan. This is reported by the BAKU portal.WS with reference to the Ministry of Emergency Situations, the Ministry of Defense and the Ministry of Internal Affairs of the Republic.

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