An ammunition depot exploded in Azerbaijan. This is reported by the BAKU portal.WS with reference to the Ministry of Emergency Situations, the Ministry of Defense and the Ministry of Internal Affairs of the Republic.
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