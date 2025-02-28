Президент Трамп: Уступки России — ключ к миру на Украине Ирэн ОрлонскаяПрезидент США Дональд Трамп высказал мнение о необходимости уступок со стороны России для достижения мирного разрешения конфликта на Украине.
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