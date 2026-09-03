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Тульские новости

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Минобороны подало иск к тульскому НПО «Сплав» на 363 млн рублей

Минобороны подало иск к тульскому НПО «Сплав» на 363 млн рублей

Сумма иска к тульскому НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева составляет более 363 миллионов рублей. Контракт с Минобороны был заключен в январе 2023 года.

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