Какие маленькие хитрости помогают бороться с аппетитом и перееданием Ольга БезродняяПреодоление постоянного желания поесть — задача не из легких, но диетологи предлагают несколько умных хитростей, способных обмануть аппетит и принести удовлетворение без риска набора лишних килограммов.