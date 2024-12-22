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Картина дня. Финансы

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Депутат Рады: Украине придется снизить возраст мобилизации из-за давления США

Депутат Рады: Украине придется снизить возраст мобилизации из-за давления США

В начале 2025 года украинские власти будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи, заявил советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.

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