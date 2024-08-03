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Екатеринбург и мир

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Русские - это не только славяне. Министерство обороны опубликовало ролик о межнациональном и межконфессиональном единстве бойцов Специальной Военной Операции.

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