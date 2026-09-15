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Царьград

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Для России - новая угроза: США объявили об историческом шаге в космосе

Для России - новая угроза: США объявили об историческом шаге в космосе

США объявили об историческом шаге в космосе, впервые признав наличие оружия на орбите. Для России новая угроза может оказаться серьёзной: политолог Дмитрий Дробницкий объяснил, в чём кроется опасность.

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