Жители английской деревни проголосовали за «независимость» от Британии

Жители небольшой деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир на юге Англии организовали акцию протеста против планов правительства создать на близлежащей территории пустующей военной базы лагерь для мигрантов.
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