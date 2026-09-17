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ТАСС

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А7, ПСБ и уполномоченный по правам человека РФ займутся гуманитарными проектами

А7, ПСБ и уполномоченный по правам человека РФ займутся гуманитарными проектами

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, банк ПСБ, АНО "Евразия" и А7 подписали соглашение о развитии правового просвещения и гуманитарных проектов.

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