Неизвестный потребовал $1 млн в BTC за предотвращение взрыва в аэропорту Мумбаи

Международный индийский аэропорт Мумбаи, также известный как Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи Махараджа получил электронное письмо с «угрозами» взорвать Терминал 2, если власти не выполнят требования, сообщила полиция ANI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии