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Царьград

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В Подмосковье 20 октября потеплеет до +20 градусов

В Подмосковье 20 октября потеплеет до +20 градусов

В Подмосковье днём воздух прогреется до +18…+20 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ. Синоптики обещают по-осеннему тёплую и комфортную погоду.

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