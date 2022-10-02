Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами Украинские военные четыре раза обстреляли города Донецк и Горловку крупнокалиберными ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами Украинские военные четыре раза обстреляли города Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.