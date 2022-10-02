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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

  ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами Украинские военные четыре раза обстреляли города Донецк и Горловку крупнокалиберными  ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами Украинские военные четыре раза обстреляли города Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

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