Европа подтвердила прекращение транзита газа через Украину

Сегодня в 08:00 мск «Газпром» остановил поставку российского газа через Украину в Европу ввиду того, что был лишён технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины».
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