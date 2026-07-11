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Культурология.рф

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История и археология: Как 60-страничная рукопись, спрятанная в кармане жилета президента Рузвельта, спасла ему жизнь

История и археология: Как 60-страничная рукопись, спрятанная в кармане жилета президента Рузвельта, спасла ему жизнь

Когда Теодор Рузвельт садился в машину, чтобы отправиться на выступление в рамках своей предвыборной кампании, неизвестный человек попытался проникнуть в его автомобиль, а затем в упор выстрелил в него с расстояния около полутора метров.

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