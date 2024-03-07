Нейросеть посоветовала человечеству не посылать сигналы в космос, если мы хотим выжить

В середине 20-го века тема встречи с инопланетянами стояла очень остро. Многие люди, начиная от военных до обычных граждан, часто воспринимали огни на небе и другие странные явления за доказательства существования внеземного разума.
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