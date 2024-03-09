Global Look Press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный навсегда исчезнет с политического поля Украины, если отправится в качестве посла в Великобританию.
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