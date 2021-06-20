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О тройной катастрофе с Путиным

О тройной катастрофе с Путиным

Фото © Kremlin.ru.Наступает эпоха удивительных совпадений и мрачного символизма. Как в те самые «последние времена».

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Владимир Спиридонов
аФтор, как же ты живешь - то с таким негативом? Одно слово - Анал-гин.
Natalija Osminina
Что он курит, чтобы так глючить? Но уже неинтересно, повторяется, засранец. Надо менять траву.
Вадим Филин
Я смотрю на него как на навоз, неизбежную составляющую жизненного процесса.
Natalija Osminina
А на его статьи - как на процесс дефекации. Каждый раз так сильно тужится, что даже жалко его становится.
Natalija Osminina
А, вообще, в русскоязычном Интернет политпространстве АНАЛгин с Мировичем просто няшки в сравнении с некоторыми.. я уже не говорю про украинские порталы. Иной раз диву даешься, сколько злобы и ненависти может быть у русских людей к русским "ватникам" и "ватной" России. Объясняю тем, что подсознательно они знают, то победа не на их стороне, вот и беснуются в корчах и предсмертной агонии.

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