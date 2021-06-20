О тройной катастрофе с Путиным

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО тройной катастрофе с ПутинымФото © Kremlin.ru.Наступает эпоха удивительных совпадений и мрачного символизма. Как в те самые «последние времена».Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СпиридоноваФтор, как же ты живешь - то с таким негативом? Одно слово - Анал-гин.Natalija OsmininaЧто он курит, чтобы так глючить? Но уже неинтересно, повторяется, засранец. Надо менять траву.Вадим ФилинЯ смотрю на него как на навоз, неизбежную составляющую жизненного процесса.Natalija OsmininaА на его статьи - как на процесс дефекации. Каждый раз так сильно тужится, что даже жалко его становится.Natalija OsmininaА, вообще, в русскоязычном Интернет политпространстве АНАЛгин с Мировичем просто няшки в сравнении с некоторыми.. я уже не говорю про украинские порталы. Иной раз диву даешься, сколько злобы и ненависти может быть у русских людей к русским "ватникам" и "ватной" России. Объясняю тем, что подсознательно они знают, то победа не на их стороне, вот и беснуются в корчах и предсмертной агонии.Комментировать
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