Газовый пропуск: в ФРГ рассматривают восстановление «Северных потоков»

Определенные политические круги и бизнес в ФРГ обсуждают возможность восстановления «Северных потоков» или использования уцелевшей ветки «Северного потока – 2», заявили «Известиям» в посольстве РФ в Берлине.
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