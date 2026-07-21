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Месси, Мбаппе, Холанд, Родри, Олисе, Беллингем, Возинья – в символической сборной ЧМ-2026 по версии Goal

Портал Goal составил символическую сборную лучших игроков чемпионата мира-2026.  Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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