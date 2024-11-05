«Ведомости»: Российским компаниям не хватает около 600 тысяч инженеров

В России наблюдается дефицит инженерных кадров, который составляет около 600 тысяч специалистов. Об этом на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники сообщила вице-президент по HR и организационному развитию компании «Аквариус» Виктория Хаба, передают «Ведомости».