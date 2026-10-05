На Пхукете усилили меры безопасности из-за прибытия 5 тыс. военных ВМС США

Власти Пхукета усилили меры безопасности в связи с прибытием на остров американских военных. Об этом сообщает телеканал Amarin TV со ссылкой на региональное управление полиции.
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