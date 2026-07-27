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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони о ЧМ: «Мне остается лишь извиниться, что не смог принести Аргентине еще один кубок. Воля, умение не опускать руки и стоять, когда ноги уже не держат, – вот настоящий трофей»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обратился к болельщикам после чемпионата мира. В финале ЧМ-2026 19 июля Аргентина уступила Испании (0:1, доп.

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