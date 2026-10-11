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Царьград

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Штраф за продажу алкоголя детям в Новосибирске вырастет до 900 тысяч

Штраф за продажу алкоголя детям в Новосибирске вырастет до 900 тысяч

Правительственный законопроект № 665-9 предлагает повысить штрафы для юридических лиц за продажу алкоголя несовершеннолетним до 560–900 тысяч рублей вместо нынешнего максимума в 500 тысяч.

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