На суде в Германии озвучили, кто поручил подорвать «Северные потоки»

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток», действовал по поручению госорганов Украины, заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии.
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